Sorry, die vergevingsemoji kan beter

Toen de Finse Evangelisch-Lutherse Kerk een wedstrijd uitschreef om een emoji voor vergeving te ontwerpen, hield ik mijn hart vast: als dat maar geen zoetsappige afbeelding zou worden met rode hartjes en een waaier aan tranen. Inmiddels weten we meer, de kerk doet een concreet voorstel: tranen zijn er niet, het rode hart wel. Ervoor zie je twee handen die een duim opsteken, wat de suggestie in zich draagt dat het goed zit (of is gekomen).

Eerlijk is eerlijk: ik vind hem te soft en te betekenisloos. Als ik had moeten raden welke emotie of daad bij deze emoji past, had ik meteen gedacht aan een stel dat de Marriage Course heeft gevolgd. Een stel dat het goed heeft samen. ‘Wij gaan voor elkaar.’ Dat komt natuurlijk door dat rode hart, dat alles met liefde te maken heeft? Maar ook met vergeving?

Vergeven is een onderwerp waarover ik slechts stamel - grootse misdaden heb ik niemand te vergeven. Maar het komt me voor als heel volwassen en krachtig: het is een daad, geen gevoel of emotie - vandaar dat geworstel er een goede emoji bij te ontwerpen.