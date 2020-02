De verlaging van de maximumsnelheid is een oefening in langzamer leven

In de tijd dat wij nog in de kop van Noord-Holland woonden, waren wij trouwe gebruikers van de A7. Op die snelweg ligt het strakke asfalt zo uitnodigend voor je uitgerold, dat je echt bij de les moet blijven als je bij Den Oever moet uitvoegen, anders rol je zo de Afsluitdijk op en ben je in Friesland aanbeland. Het is een soort Formule 1-circuit, maar dan zonder bochten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer ik op soortgelijke wegen rijd, heeft mijn aangeboren competitiedrift de onbedwingbare neiging alles en iedereen links te passeren.

Tot een paar maanden geleden. Noem het naïef of onoplettend, maar ik wist werkelijk niet dat je door harder te rijden meer stikstof produceert. Ik zou denken: je rijdt dan wel harder, maar bent daardoor ook sneller thuis, dus minder lang bezig met het produceren van die troep. Maar goed, laat ik niet wijzer willen zijn dan de wijzen der wetenschap. Scheikunde was al nooit echt aan mij bestee..

iedereen scheurt vrolijk door

Vanaf het moment dat er in de media aandacht aan werd besteed lukte het me opeens veel slechter om ongegeneerd de 130 aan te tikken op de snelweg. Ik nam me daarom direct voor het niet verder dan 100 te laten komen. Nou ja, de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat het soms ..