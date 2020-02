Eén Willibrord, twee Naardense, drie NBV’s en een groot tal Statenvertalingen – wie lang gelovig is, beschikt vaak over een indrukwekkende collectie primaire, geestelijke literatuur. In mijn boekenkast leunen twee breekbare ringbandjes tegen deze brede ruggen aan. Roze en blauw. Handgeschreven en van kaft tot kaft bestaand uit kindertroost, dochterlijke wijsheden en grappen van mijn zoon. Zeer opwekkende en opbeurende lectuur, als je het mij vraagt.

glittertrui

Als ik droefmoedig ben, grijp ik vaak naast de brede ruggen naar zo’n ringbandje en dan lees ik een stichtelijk stukje. Over de schepping bijvoorbeeld: 'En toen God Adam gemaakt had, zei hij: "Zo. Ik heb er twee gemaakt. De rest moeten ze zelf maar doen, hoor."' Of over de eucharistie: 'Mama, is dat echt het lichaam van Jezus? Dat zou ik niet..

In het blauwe boek lees ik over mystieke ervaringen: 'De dagen sluipen en sluipen naar God toe. De dagen zijn een poort naar God. Maar je kunt ze niet zien, want ze zijn blauw.' Er staan makkelijke vragen in als: 'Mama, wat heb je liever? Een vieze vloer of een ziek kind?' Onbeantwoordbare vragen als: 'Kan God ook niet zijn eigen rug zien?' Vrage..