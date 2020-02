Ik kreeg geen pillen voorgeschreven, maar een boek

Mijn huisarts heeft nogal bijzondere pilletjes. En als ik weer eens over dure medicijnen hoor, moet ik daaraan denken. Ik heb geen idee of er meer artsen zijn die zulke pilletjes uitdelen.

Het ging bij mij als volgt.

Ik had om een dubbel consult gevraagd. Twintig minuten. Want als mijn lichaam protesteert, is er meestal iets mis in mijn onrustige geest. En het duurt even voordat daar een helder verhaal uitkomt. Eigenlijk kan dat ook niet in twintig minuten en het liep dan ook uit. Mijn huisarts wekte niet de indruk dat hij dat erg vond.

Hij luisterde naar mijn verhaal. En herinnerde zich vast ook de gesprekken van de vorige keren dat ik bij hem aan tafel zat. Hij is al 32 jaar mijn huisarts. Dan ken je je pappenheimers.