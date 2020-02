Op mijn spreekuur is de vraag naar de bepaling van PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) merkbaar toegenomen na een tv-programma enkele maanden geleden waarin aandacht werd gevraagd werd voor het prikken van het PSA. Is een aanmoediging tot het prikken van PSA terecht? De verhoging van dit eiwit kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van prostaatkanker. Echter, ook een vergrote prostaat of een prostaatontsteking kunnen een verhoging van het PSA veroorzaken. Anderzijds kan er sprake zijn van prostaatkanker, zelfs in agressieve varianten, zonder dat het PSA verhoogd is. Het PSA zegt dus lang niet alles. Dat is echter lastig te verkopen aan iemand op het spreekuur die gewoon wil weten of hij wel of geen beginstadium van prostaatkanker heeft of niet. Hoe eerder je het weet hoe beter toch, zo is de redenering.

Dat is de vraag. Bij een bepaling van het PSA is in ongeveer 20 procent van de gevallen het PSA verhoogd. Deze mannen worden verwezen naar de uroloog en onderworpen aan onderzoeken die niet zonder risico’s zijn zoals het afnemen van een hapje weefsel (biopsie) uit de prostaat. Zo’n ingreep kan in 5 procent van de gevallen een gecompliceerde urineweginfectie veroorzaken, een enkele k..

25 procent zal wél prostaatkanker hebben, dat is 5 procent van het aantal op PSA geprikte mannen, en zal worden behandeld. Maar hoe effectief is de behandeling van prostaatkanker eigenlijk? De kanker wordt wel weggenomen, maar het is niet duidelijk of een bestraling of operatie een positief effect heeft op de overleving. Mannen overlijden vaak aan andere oorzaken dan de prostaatkanker. K..