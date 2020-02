Antwerpse Jodenzending

Het is ondenkbaar de Antwerpse binnenstad te doorkruisen zonder een Nederlander tegen te komen. De Belgische havenstad oefent op noorderburen een haast magnetische aantrekkingskracht uit. Zeventig jaar geleden was dat niet anders, zo blijkt uit onderzoek van de Belgische theoloog en godsdienstleraar Jan Maes. Deze week presenteert hij het boek De ster en het kruis. De gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel.

Maes doet al vijf jaar studie naar de Holocaust, als hij een mailtje krijgt uit Nederland. Een zekere Aat van den Born vraagt of hij al iets gevonden heeft rondo de protestantse Jodenzending. Op dat moment heeft Maes daar nog geen informatie over. Het archief van het protestantse kerkje De Wijngaard in de Antwerpse Sanderusstraat ligt op een vervallen zolder. ‘Je kunt daar niet bij’, had org..

Als Maes de organist jaren later opnieuw contacteert, blijkt die het archief niet alleen van zolder te hebben gehaald, maar ook volledig geïnventariseerd. ‘Dat heeft hij ongelooflijk professioneel en nauwkeurig gedaan’, getuigt Maes later aan Tertio. Samen gaan Maes en Blokland op zoek naar informatie over de Jodenzending. Het vergeten kerkarchief geeft plots een schat aan geheimen prijs.