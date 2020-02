Niemand wordt blij van de verdozing van Nederland, maar we doen het onszelf aan

Het is eigenlijk bizar dat uitgerekend Nederland zich specialiseert als distributieland. Dat het zich vol laat bouwen met megabedrijfshallen ter grootte van tien tot twintig voetbalvelden, ook wel aangeduid als de verdozing van Nederland. Nota bene een van de kleinste en dichtstbevolkte landen ter wereld, met een dichtslibbend wegennet en een overbelast milieu, zag tussen 2013 en 2019 honderd nieuwe XXL-distributiecentra verrijzen (50.000 vierkante meter of groter). Vorig jaar kwamen er negentien bij en twaalf nieuwe zijn aangekondigd, zo bleek uit een vorige week gepubliceerd rapport van Buck International in Nijmegen, een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, logistiek en vastgoed. Noord-Brabant spant de kroon met 38 nieuwe megadistributiecentra, gevolgd door Limburg met negentien. Groot-Rijnmond komt met veertien op de derde plaats.

leefruimte

Aan één kant is het niet zo raar dat Nederland uitblinkt op het gebied van distributie. Vanouds vormen de ligging aan zee en de aanwezigheid van (water)wegen een sterk punt van de Nederlandse economie. En het is niet vreemd dat een distributieland zich ook weet te ontwikkelen tot een grote spele..

Het is met de distributie en de luchtvaart net als met de landbouw: waarom zou Nederland de tweede landbouwexporteur ter wereld moeten zijn, na de Verenigde Staten? Het is op zichzelf een knappe prestatie, maar de prijs in de vorm van milieubelasting is hoog. Bedrijvigheid is mooi en nodig, maar je hebt ook leefruimte nodig, natuur en landschap, schone lucht, stilte.