Schoenlepels

In Den Haag is een aardige expositie te zien over de Statenvertaling. En niet zomaar ergens, maar in de hal van ons parlement. Een idee van de SGP, die dekselse lieden. In de Canon van Nederland staat deze bijbel ingeklemd tussen Rembrandt en Hugo de Groot. Blikvanger op deze expositie zijn de originele archiefkisten van de synode van 1618-1619; je mag dus wel zeggen dat de Statenvertaling, net als Hugo de Groot, per kist de toekomst in gesmokkeld is.

Enigszins bevangen nam ik het tot me. Die vertaling is me nu eenmaal niet zo vertrouwd, mijn paplepel was ‘NBG 1951’. In Dordrecht calligrafeerde vorig jaar, als stunt bij de herdenking, een robotarm volautomatisch de hele Statenvertaling, in gotisch schrift. Die bijbelrobot is hier op video te zien. Gefascineerd stond ik er een hele tijd naar te kijken. Wat een griezelige precisie...

Ja, de eerbied rond de Statenvertaling doet denken aan hoe moslims omgaan met de Koran. Daarvoor hoef je in Den Haag niet ver te lopen. Het parlement uit, een keer links, een keer rechts, en minuten later sta je in de oude Joodse buurt. Dit is nu de Chinese wijk. En middenin staat de Turkse Aksa Moskee. Veelkleuriger kunnen we het niet maken. Tot 1974 was deze moskee de Grote Synagoge. Voel ik ..