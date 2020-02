Verhoog de leeftijd voor alcohol naar 21 jaar

Het is u wellicht ontgaan, maar honderd jaar geleden begon de drooglegging in de VS. Religieuze argumenten en alcoholproblemen in de lagere klassen leidden tot de drooglegging, waarbij de productie en distributie van alcohol in alle staten werden verboden. De handel in alcohol verplaatste zich echter naar het illegale circuit, waardoor de maatregelen niet het gewenste effect hadden en ruim tien jaar later weer werden afgeschaft. En toch was het idee niet zo gek. In de discussies in Nederland over drugs wordt ook vaak alcohol betrokken, want de schadelijke effecten van alcohol zijn zowel fysiek als psychisch minstens zo erg als van cannabis. Dus wordt er een wietexperiment opgetuigd waarbij een geënsceneerde werkelijkheid in tien gemeenten ons duidelijk moet maken of die legalisatie landelijk ook mogelijk is. Ik draai het liever om. Waarom worden we niet strenger op het alcoholgebruik?

jongeren drinken minder

Zes jaar geleden ging de wet van kracht waarin de leeftijd van alcoholverkoop van zestien naar achttien jaar ging. Jongeren beginnen inmiddels later met drinken, de gemiddelde leeftijd waarop jongeren opgenomen worden met een alcoholvergiftiging is hoge..

Dry January zit er op en schattingen geven aan dat 250.000 mensen meegedaan hebben. Een recordaantal waarvan waarschijnlijk zo’n 75 procent de eindstreep haalde. Gemiddeld genomen wordt er na zo’n maand nog ruim een half jaar minder gedronken dan daarvoor. Dat zou je een geslaagd experiment kunnen noemen. Blijkbaar is de hang naar alcohol gemakkelij..