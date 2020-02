Van altruïsme en egoïsme kun je bij een kind pas spreken als het een eigen ‘ik’ heeft ontwikkeld

Wat is dat mooi! De natuurlijke gerichtheid van het jonge kind op zijn ouders. En omgekeerd. Vooral kinderen tussen een half jaar en 18 maanden zijn sterk gericht op de emotionele reactie van volwassenen. Ze checken eerst bij vertrouwde volwassenen – vooral via de ogen - of het veilig en goed is. Maar de jonge peuter test ook: wat gebeurt er als ik mijn mond dichthoud bij het eten, als ik de lepel laat vallen? Het gaat om actie-reactie. Het is geen 'pesten', maar 'testen'. Om te kunnen pesten moet je je in kunnen leven in de gedachten en emoties van een ander. Een jonge peuter voelt heel goed de stemming aan, maar hij kan zich nog niet inleven in de ander.

In het Nederlands Dagblad van 6 februari 2020 wordt geschreven over een onderzoek waarbij peuters van 19 maanden een stukje fruit aan een volwassene geven, soms zelfs als die peuter zelf trek heeft. Dit zou bewijzen dat er een vorm van altruïs..

Overigens sluit het onderzoeksrapport zelf ook andere verklaringen niet uit. Zo lijkt het erop dat kinderen van ouders die veel investeren in het contact met hun peuter ook eerder geneigd zijn om te delen. Maar is dat dan altruïsme, of is het de bekendheid met actie en reactie tussen het kind en de volwassene? Trouwens: kan een jonge peuter die nog nauwelijks een eigen ‘ik’ heeft ontwikkeld ..