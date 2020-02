Als je echt wilt weten wat ergens gebeurd is, geef een kind dan potlood en papier

De situatie is herkenbaar. Trotse ouders laten je een tekening zien van hun kleine kind en jij laat enthousiast je bewondering blijken. Therapeuten schreven boeken over de betekenis van tekeningen van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Die deskundigen vinden het belangrijk dat kinderen ook een stralende zon op papier zetten. Dat geeft aan dat het kind licht en warmte in zijn leven ervaart. Ja, kinderen horen te huppelen.

Die zon ontbreekt volledig in de tekeningen waarover The Economist onlangs een schokkend artikel publiceerde. In die tekeningen in plaats van zorgeloosheid alleen maar lijden. Niets erger dan een kind dat lijdt. Je hart breekt als je ziet wat kinderen tijdens bombardementen in het Syrische Idlib overkomt.

Warchild

En Syrië staat niet op zichzelf. Warchild, dat kinderen helpt hun traumatische ervaringen te verwerken, meldt dat het afgelopen decennium twee miljoen kinderen door oorlogsgeweld werden gedood. UNHCR zegt dat meer dan de helft van alle vluchtelingen kinderen zijn. En Unicef telt in zo’n twintig landen een kwart miljoen kindsoldaten.