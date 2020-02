Op Facebook las ik in een post van Ouders van Nu over de voedingsgewoonten van muzikant, songwriter en presentator Rita Zipora en haar dochtertje van zes maanden. In de inleiding zegt ze dat ze haar dochter vooral zelfgemaakte prakjes geeft, maar dat ze ook altijd wat biologische potjes heeft klaarstaan in de kast. Met fruit en suiker wacht ze nog even. Zelf eet ze ook veel spinazie, omdat ze in haar zwangerschap een ijzertekort had.

Als diëtist kan ik de intentie om gezond te eten natuurlijk erg waarderen. Ik juich het toe dat ze zelf eten kookt voor haar dochter, suiker nog even laat staan en zelf veel groente kiest. Het lezen van het stukje zet me echter ook aan het denken over de hoeveelheid misverstanden en fabels die er bestaan over voeding.

Neem bijvoorbeeld de biologische potjes. Klinkt heel gezond natuurlijk, maar er is weinig bewijs dat biologisch geproduceerde producten gezonder zijn dan niet-biologische producten. Beter voor onze planeet en dierenwelzijn, dat vaak wel en om die reden geen slechte keuze, maar het bewijs dat biologisch gezonder is, is niet overtuigend tot nu toe. En áls het al uitmaakt dan gaat het om ee..