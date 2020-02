Column Reina Wiskerke: Veilig noch heilig

Ooit zag ik een spinet in een nogal strikte christelijke huishouding staan. De eigenaar had de klep van de klankkast laten beschilderen: een patroon van vrouwfiguren met ontblote borst. Ik moest er een beetje om lachen. Het leek me ondenkbaar dat in dezelfde huiskamer een foto zou hangen van een vrouw in die pose. Waarom haar wél op een instrument in de kamer laten aanbrengen? Omdat het een schildering betreft in de stijl van voorbije tijden? Dat zal het wel zijn, was mijn conclusie.

Het ene naakt beleef je anders dan het andere. Vorm, medium, tijd, omstandigheden en nog veel meer, hebben invloed. Bij naakt in een garage heb ik sneller vervelende associaties dan bij naakt in het museum. Maar dat kan zomaar veranderen. Dat overkwam me na onthutsende berichten over pedofielen die het op baby’s hadden gemunt. Plots keek ik anders naar die blote baby’s met vleugeltjes in de ..

Niet vreemd dat #MeToo nu vragen oproept over vrouwelijk naakt in de kunstgeschiedenis. Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum, sprak erover in het tv-programma Buitenhof. Aanleiding was de aankoop van 'Badende vrouw' van Degas. Onder het museumpersoneel was discussie ontstaan: ‘Moeten we dat wel willen, deze blote vrouw aan de muur.’