Wandelen haalt het beste uit je brein

‘Teksten van de hand van iemand die veel zit, zijn ongeïnspireerd, stijf en saai om te lezen’, zei de Amerikaanse natuurfilosoof David Thoreau ooit eens. Steek dat maar in je zak, moderne zittende mens achter je beeldscherm! Kunnen we ons creatieve werk weer laten sprankelen door in beweging te komen in plaats van ons te verschansen achter bureaus? Volgens de Ierse neurowetenschapper Shane O’Mara wel: ‘Wandelen is de grootste probleemoplosser die er bestaat’.

Lopen doet ons helder denken. Griekse filosofen gaven wandelend les. Romantische dichters als Goethe en Wordsworth maakten dagelijks enorme voettochten en schreven daarna feilloos, zonder enige correcties, hun beste poëzie.

‘Als wij in beweging zijn, is ons brein in beweging’, zegt O’Mara in een interview met de NRC over zijn net verschenen boek Te voet. Wandelen is geen sport, maar in de eerste plaats een creatieve activiteit, is zijn belangrijkste boodschap. Door de cadans van het lopen kan onze geest op precies de goede manier ‘afdwalen’, waardoor we gedachten in een nieuwe context kunnen p..