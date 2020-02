'U ergert zich soms'

En ik ben een studeerkamergeleerde, volgens de ND-bijbeltest. ‘Bijbellezen staat voor u gelijk aan studeren.’ En: ‘U ergert zich er weleens aan hoe gemakkelijk sommige gelovigen bijbelteksten toepassen op hun eigen leven. Misschien bent u soms wel erg rationeel.’

Leuk testje, onmogelijke meerkeuzevragen. Hoe vaak gaat de Bijbel bij mij persoonlijk open? Drie keer per dag bij elke maaltijd? Neuh, dat is veels te vaak voor mijn doen. Alleen op zondag als ik naar de kerk ga? Klopt evenmin. Toch heb ik die optie aangevinkt, om het dichtst bij mijn bijbelleespraktijk te blijven: niet vaak, maar zo wel, dan meestal langer en

grondiger.

Van even wat teksten lezen kan ik onrustig worden, ook twijfelzuchtig. Daarom lees ik ze graag in hun samenhang, om na te gaan wat er gezegd wordt, aan wie en waarom. Om te tasten naar wat het voor mij en mijn tijd betekent. Er vlamt soms zomaar iets op wat groter is dan ikzelf: een besef opgenomen te zijn in een pelgrimstocht met de ‘heiligen ons voorgegaan’.