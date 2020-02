Duizend woorden

Dit is zijn 'moment of glory'. Royaal gepakt bij de finish. Parkeer je fiets dwars op de finishlijn. Spreid je ene hand uit en maak met de andere verbinding met het stuur. Kijk met een quasi nonchalante blik en zeg zonder woorden: 'Ik zei je toch dat ik het weer zou doen.' Mathieu van der Poel behaalde onlangs zijn derde zege als wereldkampioen veldrijden. En daar word je vies van. Zo'n modderig oog (links op de foto), dat máákt dit plaatje gewoon. Een ultiem 'stempel' van een zware tocht. De onderbenen lijken wel gezeewierde paaltjes. De gekleurde confettiregen en vrolijk wapperende vlaggen benadrukken dat er maar eentje géén schone kleren hoeft aan te trekken voor dit feestje. Wat zou dat voor geel-zwart embleem zijn achter zijn hand? De fotograaf dacht vast: Snel klikken, nu kan het nog. Anders had hij de achterband vast wat meer 'lucht' gegeven in zijn foto. Mooi dat de fietsketting, toch wel een van de basisonderdelen van het rijwiel, er nog zo blinkend uit kan zien na zo'n monsterrit. Daar zal vast een bepaald modderafwerend laagje op hebben gezeten. Een tip voor deze fietser?

