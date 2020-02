Geneuzel in talkshows

We moeten begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, willen we ons er op een goede manier toe verhouden. Dat zei dr. Ida Glaser vorige week in Oxford bij de presentatie van een serie brochures over wat christenen en moslims geloven. Ida Glaser is oprichter van het Christelijke Centrum voor Moslim-Christelijke studies in Oxford. Met haar collega’s houdt zij zich in het hartje van deze gerenommeerde universiteitsstad bezig met wat christenen en moslims geloven. Om eerlijk te begrijpen waar christendom en islam nu ten diepste voor staan. De meerderheid van de wereldbevolking is nog steeds zeer religieus. Wil je dus de wereld begrijpen, dan zul je ook moeten begrijpen wat mensen geloven.

En daar zit een probleem. Ik zou dat religieus analfabetisme willen noemen. Nu de secularisaties toeneemt, verdwijnt de kennis over geloof. We hebben geen idee meer hoe religie werkt. Als je vandaag zegt dat je God meer wil gehoorzamen dan de seculiere overheid, dan word je al gauw gezien als ‘fundamentalist’. Als je je leven laat gezeggen door een transcendent wezen, dan ben je potentieel g..

En dan hebben we het nog niet eens over wat moslims en christenen echt geloven. Als ik onder christenen een kennistest afneem over de islam, dan is de score steevast behoorlijk laag, zelfs bij mensen met een academische opleiding. Ja, de basics kennen we misschien: wie is Mohammed, wat is de kor..