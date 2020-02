De vragen van een ouderling uit Huizen

Misschien hebben we het échte nieuws over de christelijk-gereformeerde synode tot twee keer toe gemist. Dat bedenk ik me in de schemertoestand van doorwaakte nachten die volgen na dergelijke intensieve vergaderweken.

Dit nieuws is verbonden met een ouderling uit Huizen die Leen Mak heet, een oudgediende die getuigt van 45 jaar kerkelijke inzet binnen zijn Christelijke Gereformeerde Kerken. Mak heeft ter synode inmiddels driemaal dezelfde vraag gesteld waar volgens hem nog niet het begin van een antwoord op is gekomen.

Die vraag stelt hij in alle ernst: welke reden is er nog om het christelijk-gereformeerde kerkverband in stand te houden, nu de onderlinge visies ver uiteenlopen?