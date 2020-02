Alles wat ons menselijk maakt, komt van God

De meeste mensen deugen. In september 2019 schreef Rutger Bregman een boek met die titel. Niet voor niets werd het een bestseller. Bregman smeert zalf op geschaafde zielen. Veel mensen gaan gebukt onder een negatief zelfbeeld en schuldgevoelens. Dan geeft alleen al zo’n titel troost. Zie je wel, ik ben zo slecht nog niet! Toch typeerde een seculiere sociaal-wetenschapper Bregmans boek als ‘opium voor het volk’. Wij houden met elkaar een onrechtvaardige wereld vol afgrijselijk kwaad in stand. Maar Rutger sust ons in een zelfvoldane slaap.

Christenen hebben zo hun eigen Pavlov-reacties op Bregmans titel. De één wilde toch al ten strijde trekken tegen de volgens hem te negatieve christelijke zondeleer en heft Bregman op zijn schild. De ander voelt ineens profetisch bloed koken en hamert Paulus er nog eens in: niemand is goed, zelfs niet één. Een derde sticht graag vrede door nuance. Je kunt best goed doen en deugen, maar daarvo..

Toch blijft het lastig. Die donkere christelijke zondeleer botst op onze ervaring. Veel mensen zijn niet wedergeboren en geen christen, maar doen toch goed. Zij deugen. Ik denk dat gereformeerde christenen hier wel wat zelfkritiek kunnen gebruiken. Zegt de Bijbel echt dat mensen niets goeds doen tenzij ze opnieuw geboren worden? Waarom geeft Lukas in het boek Handelingen dan hoog op van d..