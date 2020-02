Krijn de Jong: De Here geeft niet om te verspillen

Voedselbanken verwijzen naar de gelijkenis van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus zag uit naar de kruimeltjes. Of hij ze kreeg, wordt niet vermeld, wel dat hij in elk geval concurrentie had van de honden. Zo af en toe heb ik het voorrecht om iemand naar de voedselbank te rijden. Dan sta ik op scherp. Hoe gaan ze met de mensen om? In ons geval heel goed. De vriendelijkheid en het respect waarmee de mensen bejegend worden, maakt indruk op me, evenals de kwaliteit van het voedsel. Natuurlijk is het een plicht om respectvol met kwetsbare mensen om te gaan. Helaas gebeurt dat niet altijd.

Gebruikers van de voedselbank voelen zich hoe dan ook bedelaars. Het is heel leerzaam als je zelf een keer in de positie bent om het te moeten doen: je hand ophouden. Dat is echt niet iets waar je naar streeft. In ons team proberen we telkens chauffeurs te vinden om mensen naar de voedselbank te rijden. We zijn een soort verlengstuk van de voedselbank. Twaalf kilometer fietsen, heen en terug..

Ik word altijd geraakt door die man uit Lucas 14, die ineens roept: 'Zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God.' Jezus had net uitgelegd dat je niet alleen met de netwerkvriendjes moet dineren. En nu is het voor de Heiland het goede moment om de gelijkenis van de genodigden te vertellen. Jezus wil zijn toehoorders uitleggen hoe dat gaat: brood eten in het koninkrijk van Go..