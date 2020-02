De laatste dagen denk ik meer dan anders aan de boom, de slang en de mens. U weet wel, dat allereerste, oudste verhaal. 'Eten is weten!' zegt de slang en de vrouw ziet daar wel wat in. Weten is – blijkbaar ook in een paradijs – goddelijk en niet-weten is al te menselijk.

In één hap meer kennis van goed en kwaad – was het maar waar geweest! Dan hadden de filosofen hun lieve hoofden niet hoeven breken over de moraal. Ze hadden een leuke hobby kunnen nemen. Spinoza had kunnen gaan vissen. Kant gaan kantklossen. Nietzsche paarden omhelzen. En Kierkegaard was een moestuin begonnen. (Ik zeg maar wat.)

ingewikkeld

Helaas – de slang sprak met gespleten tong. Er kwam niet meer inzicht in goed en kwaad. Integendeel. Na die eerste, overmoedige hap raakte de mens compleet van het pad. Verdwaalde in het struikgewas. Als een zombiemier die besmet is met een Cordyceps-schimmel wist hij niet meer waar hij het zoeken moest. Geen bruikbare kennis van goed en kwaad dus, alleen een proefondervindelijke ervaring..