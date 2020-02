De week van gebed is voorbij, terwijl we nog midden in de maand van de Bijbel zitten. En dan verschijnt er ook nog eens het boek Daarom blijf ik bij de kerk. De Goede Herderkerk in Barneveld hoeft toch niet gesloten te worden, in krimpend protestants Den Haag kan nog een extra dominee beroepen worden en de evangelisch georiënteerde kerk Mozaiek breidt zich in rap tempo over ons vaderland uit. Misschien moet Geert Mak zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd maar eens gaan herschrijven.

Ondertussen ben ik wel benieuwd wat voor soort bijbellezer ik ben. Doe de test om daar achter te komen, lees ik op nd.nl. Ik daarheen, blijkt dat ik een gelegenheidslezer ben. Dat neem ik maar met een korreltje zout. Ik lees mijn bijbel (en bid elke dag) opdat ik groeien mag.

Daarnaast ben ik gewoon mens en fiets ik door de regen naar het station.

Ik heb mijn pechjas aan – een jas die toen ik hem voor het eerst droeg een enorme regenbui over zich heen kreeg. Nu denk ik dat als ik die jas aantrek het altijd gaat regenen (sorry mede-Nederlanders …) Om van die dwanggedachte verlost te worden, blijf ik bij de kerk. En zo is de cirkel van mijn geestelijke..