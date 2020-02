Hilbrand Rozema: Woonwagennood in Nederland

Nederland kent niet alleen woning-, maar ook wagennood. Jonge woonwagenbewoners wachten hun halve leven op een staanplaats. Sinds een jaar borrelt de onrust, in ruim dertig dorpen en steden. Drieduizend nieuwe plekken zijn er nodig, zegt de Vereniging Behoud Woonwagencultuur.

In de Zwolse wijk Holtenbroek, achter de flat Elvis Presley, liggen de volkstuinen. En daar weer achter: een protestkampje. Er rafelt een spandoek. Andries Schäfer en Joseph Wolters zijn neven. Andries is glazenwasser, Joseph gediplomeerd lasser. De veertigers bellen zich suf: vandaag, vrijdag, moet dit kamp weg. Een Zwolse corporatie biedt vijftien plekken aan, maar de rij wachtenden is tie..

Joseph groeide op aan het Zwarte Water. De Wolters zijn een oude familie van ijzerhandelaars. Het reizen bleef trekken.