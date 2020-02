Overal waar leven is, moet men groot kunnen denken. En anders ziet men niets

Ik ga in deze column schaamteloos plagiaat plegen. Dit zondige plan is pas zeer onlangs ontstaan, toen ik nota bene een spreekbeurt had in een kerk. Het was de Haagse Maranathakerk en uit een opgeprikt krantenknipsel maakte ik op dat deze kerk ooit gebouwd was door dr. Wim Aalders. Aalders, al sinds mijn jeugd een van mijn favoriete auteurs! De man die in zijn geschriften weidse filosofische en theologische vergezichten paarde aan een fijnzinnig oog voor het stilistische detail; die met woorden schilderen kon; met taal ontroeren. Toen de gastheer van die avond, Jan Goossensen, mijn ontroering bemerkte, bood hij mij als dank een boek aan dat hij geschreven had over de geschiedenis van dit kerkgebouw. Een prominent hoofdstuk daarin is aan Aalders gewijd. En daar stond zomaar, fotomechanisch herdrukt één van de ongetwijfeld vele ‘maandbrieven’ die Aalders schreef en die bij alle gemeenteleden onder de voordeur werden doorgeschoven. Deze maandbrief, uit december 1951, ging over de Kerk.

fnuikende misvatting

Hieronder geef ik deze brief woordelijk door. Waarom? ‘De kerk’ staat er momenteel niet goed op en voor. Zowel bij haar leden als bij de wereld buiten de kerk zijn er grote twijfels omtrent de waarde en koers van het instituut. Kan men niet beter geloven b..

‘Er zijn dingen die u groot moet zien om ze te kunnen ondergaan. Het is dwaas een Egyptische pyramide steen voor steen te bekijken. En zo is het nu met de geestelijke grootheid, die Kerk heet, ook. De Kerk is een machtig geestelijk bouwwerk. Of liever nog vergelijk ik haar met een rivier, een stroombedding, een stroomgebied.