Minister Cora van Nieuwenhuizen, houd alstublieft op met het uitslaan van quasi-zakelijke teksten

Het vliegtuig krijgt er weer een beetje concurrentie bij. Een heel klein beetje. Vanaf april rijden er dagelijks twee Eurostar-treinen van Amsterdam naar Londen. Je bent er dan in vier uur en negen minuten. Op een gemiddelde dag vliegen er overigens zo’n zeventig vliegtuigen naar Londen. Een inhaalrace van de trein kun je het nog niet noemen.

Als je de reis van de luchthaven naar het centrum van Londen meerrekent, plus nog wat wachttijd, is vliegen straks nauwelijks sneller dan de trein. Maar goedkoper is het nog altijd. En omdat geld voor de meeste mensen de belangrijkste drijfveer is, blijft concurreren lastig. De simpele reden daarvoor is dat de overheid vliegen stevig sponsort. Er zitten geen accijns en btw op kerosine en ook..

Dat is natuurlijk een fijne zakelijke opmerking, en uit de mond van een VVD’er zeker geen verrassing, maar het is zo hypocriet en ongeloofwaardig als het maar zijn kan. Want als dát het criterium is, dan geldt dat net zo goed voor de KLM. Onder de bedrijfsvoering van dat bedrijf ligt vast ook een uitstekend zakelijk model. Het zou toch wel heel raar zijn als zo’n grote organisatie zichzelf n..