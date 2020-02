Zelfonthulling

Onlangs vertelde een jongeman me tijdens het eerste gesprek dat hij bij een andere psychologe was geweest. Volgens zijn verhaal was de psychologe tijdens hun tweede gesprek, toen hij iets moeilijks uit zijn leven vertelde, in huilen uitgebarsten. En vervolgens had ze vrij uitvoerig verteld over een moeilijkheid waar ze zelf mee worstelde. Dat had de jongeman best wel ingewikkeld gevonden, en hij wilde daarna niet meer naar die psychologe toe. Begrijpelijk. Wel knap, dat hij dan nog een herkansing wil wagen bij een andere psych.

Mag een psycholoog (mee)huilen in therapie? Of iets vertellen van eigen ervaring, over zichzelf? Laat ik maar meteen mijn antwoord geven: ja – dat hoort erbij. Maar er zijn grenzen.

Als een cliënt verdriet of pijn heeft of andere moeilijke gevoelens, dan wíl ik daar zodanig voor openstaan dat ik erdoor geraakt word. Als verdriet mij onbewogen zou laten, is er denk ik iets mis. Of mis met mij, de psycholoog – ben ik dan afwezig? Of onafgestemd? Of mis met de cliënt – zijn het dan krokodillentranen? Echtheid van emoties van de ander resoneert, al..