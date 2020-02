Vorige week zondag was het Bijbelzondag voor onze rooms-katholieke broers en zussen. De paus twitterde een aanmoediging: hoe goed het is om elke dag een paar verzen uit de Bijbel te lezen om zo God te ontdekken en te ontmoeten. Een andere twitteraar vermeldde erbij: gelukkig maar dat de paus katholiek is. Als hij evangelisch was geweest, hadden we zéker twee hoofdstukken per dag moeten lezen.

Gezinnen zitten er meestal ergens tussenin, tussen die twee verzen en de twee hoofdstukken. Maar veel gezinnen vinden het ook best lastig. Laat ik een aantal ideeën delen die goed mogelijk zijn bij het ontbijt, om elke dag met God te beginnen:

Vorig jaar lazen we elke dag de dagteksten van de Hernhutters, uitgegeven in een fijn zakboekje. Je zult merken hoe vaak een tekst past bij de dag. Gods verrassingen, zeg maar. En het is lekker snel.