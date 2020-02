Het afscheid spelen in ‘De Laatste 24 Uur’

’Je laatste 24 uur zonder Onno is eigenlijk heel raar’, zegt Bert van Leeuwen tegen theaterproducent Albert Verlinde. Ze zitten samen in de auto voor tv-programma De laatste 24 uur van Albert Verlinde, alsof hij daarna zou sterven.

Onno is de levenspartner van Albert. Hun publieke relatiebreuk hebben ze geheeld en op een andere basis voortgezet. En Onno doet niet mee aan Berts programma met Albert. ‘Ik vind dat jammer’, zegt Bert. ‘Waarom?’, vraagt Albert, die de dubbele bodems van spel en leven kent. ‘Omdat Onno bij jouw leven hoort.’ Bert meent het vast, maar voor hem is er natuurlijk meer ‘jammer’. Hij mist de prime..

Programmamakers hebben altijd nieuwe formats nodig. Dus laten we doen alsof de hoofdgast nog 24 uur te leven heeft. De sfeer die dit programma oproept, staat mijlenver af van Over mijn lijk (BNNVARA), waarin mensen worden gevolgd die werkelijk voor de dood staan. Dat is al een aanwijzing voor vals spel.