Psst: Hoezo zou je meedoen aan een datingshow op televisie

Hoezo zou je meedoen aan een datingshow op televisie? Laten merken dat je iemand leuk vindt, de onhandige grapjes, een eerste aanraking - dat is al ingewikkeld genoeg, laat staan als je weet dat er een paar (honderd)duizend Nederlanders meekijken. En die gaan los op Twitter (‘Iew!’, ‘zielig …’, ‘een halve man!’) of ze zitten je thuis op de bank uit te lachen.

Alles al geprobeerd, teleurstellende ervaringen, wie niet waagt die wint niet, zoiets moet het zijn. Mij lukt het niet; laat een onzichtbare hand nu maar iemand op mijn pad brengen. Want zo gaat het ook weer in Lang leve de liefde op SBS6. Een koppel - dat op basis van interesses en voorkeuren is ‘gematcht’ - brengt 24 uur samen door in een luxe villa, tot vijf dagen als ze dat zien..

Of - dat kan ook nog - het zijn acteurs die de het onzekere meisje of de hebberige man spelen in een lange reclamespot voor meubel-, dekbedden- en keukenwinkels. Let op, een nieuwe keuken mét zo’n inbouwkoffiemachine, dat wilt u binnenkort. Kost wel € 1599, voor je er erg in hebt.