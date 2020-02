God mag meedoen

Onlangs woonde ik een theologische conferentie bij. Het ging over ethiek, het ging over politiek, vooral over politiek; de landelijke politiek en de grote wereldpolitiek. En het ging natuurlijk over het milieu en het klimaat. Zo gaat dat op veel theologische congressen. Goed bedoelende theologen zeggen hoe het in de wereld moet gaan en hoe mensen zich moeten gedragen, liefst met voorbeeldfiguren uit het verleden bij gebrek aan zulke figuren in het heden. Het wordt nu echt tijd gerechtigheid tot kern van de politiek te maken. Totale inzet voor het klimaat kan geen moment langer wachten.

Het is allemaal heel serieus en met volle inzet en overtuiging geponeerd. Zou het iets uitmaken? Zouden de multinationals zich laten gezeggen door een groepje theologen in symposium bijeen? Zouden de wereldleiders zich plotseling gaan bekeren en de macro-economie van hun land inruilen voor de zorg van zwakken en armen, voor het recht der armen? Het is allemaal goed bedoeld, maar zo naïef.

het is zo kneuterig

Nu hebben kritische profeten nooit gehoor gekregen. Maar een theologische conferentie is nog wat anders dan de stem der profetie.Uiteraard komt God ook ter sprake. Niet te veel. Hij is er in de marge van onze menselijke overwegingen en geschapen naar het menselijke ideaalbeeld. Kritisch..