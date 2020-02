Corona en Willow Creek

Als er dingen mis gaan, heb je verschillende opties. De dappere, eerlijke en nederige optie is om het probleem te erkennen en te proberen er iets aan te doen. Maar helaas zijn mensen vaak niet dapper, eerlijk of nederig.

Een andere optie is je kop in het zand steken. Of als dat niet afdoende is, overgaan op ‘damage control’. Daarbij probeer je de informatiestroom zoveel mogelijk te controleren, en als er toch schadelijke berichten uitlekken, probeer je die te ontkennen, te relativeren of er een positieve draai aan te geven.

De afgelopen week waren er hiervan twee voorbeelden in het nieuws. Allereerst het coronavirus. De Chinese arts die voor het eerst melding maakte bij zijn collega’s over een verdachte cluster van ziektegevallen, werd opgehaald door de politie voor een verhoor en moest een bekentenis ondertekenen. Hij had ‘geruchten verspreid’. Het is een paar weken later en het halve land ligt op zijn gat...