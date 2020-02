Inmiddels weet iedereen dat vliegen schadelijk is voor het milieu. Op de stikstofschaal lijkt het om een stofje aan de weegschaal te gaan, maar de CO 2 -uitstoot is niet misselijk. Toch werden er afgelopen jaar meer vakantievluchten dan ooit gemaakt.

Met hand in eigen boezem moet ik bekennen dat ik daaraan bijgedragen heb, mezelf sussend dat onze auto bijna altijd stilstaat, we zonnepanelen hebben en ik vaak verantwoorde kleding koop. Ik wil niet roomser zijn dan de paus, maar wel goed nadenken bij wat ik doe. Ik hoor bij de generatie die al wat van de wereld heeft gezien. Misschien is het nu de beurt aan een andere generatie en moet ik ..

Cor en Don van Corendon vullen hun reclame met zonnige eilandbestemmingen. Een van hen noemt per ongeluk een Waddeneiland op, maar dat hoort niet bij de opties. Waarom eigenlijk niet? Ik stap een reisbureau in met mijn wensenlijst: origineel, zonnig en te bereiken zonder vliegtuig. Het kost even tijd, maar we vinden wat leuks. Vraag creëert aanbod.