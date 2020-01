Het thema van de oecumenische viering was ‘eeuwig leven’, de plek een idyllisch kerkje aan de rand van Utrecht. Eerst mochten kerkgangers zeggen waaraan zij bij ‘eeuwig leven’ dachten. Aan het hier en nu, zo bleek. Als ze verwezen naar een leven na de dood of een ‘hiernamaals’, dan in de trant van: daar geloofde men vroeger nog in.

De pastor van dienst preekte over een prachtige tekst uit Johannes 10: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.’

Haar boodschap sloot aan op wat haar gehoor al vond. Eeuwigheid gaat over dít leven, over momenten waarop je een intense eenheid voelt met alles om je heen, met de natuur, met andere mensen. Kortom: het geluk dat je voelt als alles even op z’n plek valt.