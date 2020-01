Balanceeract

Waartoe dient de wet en waartoe dient de rechterlijke macht? Als het gaat om de staat beschermt de wet de burgers tegen de overheid, ze bewaakt de vrijheid van de burger. De rechterlijke macht is er om de staat aan zijn taak te houden. En wat is die taak? Oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens zei het onlangs in de NRC puntig: ‘De staat is er voor de vrijheid van ons allemaal, niet voor de staat zelf.’ Maar betekent dit, dat de staat ons alleen maar vrij moet laten?

Nee, artikel 23 van de Grondwet, die onze vrijheden tegenover de overheid vastlegt, zegt het zo: ‘Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid.’ We zijn vrij, maar onder een voorbehoud. Toen in 1917 de gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs een feit werd en de vrijheid van richting optimaal gefaciliteerd werd door de overheid, was niet iedereen blij..

prijs voor gelijkberechtiging

De christelijke partijen moesten dulden dat de overheid voortaan toezicht kreeg op het christelijk onderwijs, zoals ze dat ook had op het openbaar onderwijs. De overheid had de christelijke school onder het mom van vrijheid aan de leiband had gele..