Column Hilbrand Rozema: Het water komt!

Een kwart miljoen mensen vluchtte, deze week 25 jaar geleden, voor het hoogwater het rivierenland uit. En ál die mensen hebben een verhaal. Arie en Hermien Braspenning wonen nu veertig jaar in de Spellewaard, jarenzeventigwijk in Zaltbommel. ‘Een badkuip’, zegt Arie (76). ´Een badkuip', zegt ook Hermien (75). ‘Als de dijk breekt, staat het water vijf meter hoog.’ Daarna verschillen hun verhalen. Best knap, als je getrouwd bent en hetzelfde hebt meegemaakt.

Het komt door vroeger: voor haar was het erger. Het was de tweede, nee, de derde keer dat ze watervluchteling werd.

'Tijdens de Watersnoodramp in 1953 vluchtten we uit Waardhuizen in het Land van Heusden en Altena, ik was negen. Ik zie nog de smalle dijk, de enige uitweg, met links en rechts het water.' Die streep heeft haar leven verdeeld in ervoor en erna. 'Ik denk dat ik toen veel jeugdherinneringen verloor. Want van voor die dag weet ik weinig meer. En die nacht, ik lag in bed, hoorde ik de v..