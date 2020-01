Ook al is de NS sinds 15 december vorig jaar gestopt met de melding ‘aanrijding met een persoon’, mij heb je er niet mee. Ook bij de melding van een gewone aanrijding gaan mijn gedachten op hol. Ik denk de persoon er gewoon bij. Triestheid overvalt me. Ik wil ervoor wegrennen, maar het rent achter me aan, het pakt me en gooit me op de grond. Een persoon. Wie, waarom, was het te voorkomen geweest? Hoe gaat het met het thuisfront? Hoe krijgen ze het te horen?

Vorige week zat ik in een trein die een persoon aanreed. Stilte vulde de

coupé, iemand begon te huilen, ik gaf een troostend gebaar, opende mijn

tas, zag een tekening van mijn dochter die ze er ‘s ochtend in had gestopt, moest ook huilen, staarde voor me uit, herpakte me, trok mijn jas uit, ging iets praktisch doen, zag buiten de trein de ontzette gezichten van toegesnelde ag..

>> Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Je kunt 24/7 contact opnemen

met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of 0900-0113.