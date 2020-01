Het mag wat kosten: 72 fietshandhavers voor 83.000 fietsen

In 2018 werden in Amsterdam 83.000 fietsen verwijderd. Dat zijn er 227 per dag. Laat dat eens op je inwerken. Ter vergelijking: in Den Bosch zijn het er 8 per dag. Het zijn fietsen die verkeerd zijn gestald of lang niet zijn gebruikt. De Volkskrant heeft dit haarfijn uitgezocht. Lekker belangrijk, dacht ik eerst. Maar daar kwam ik van terug. Hier schuilt een heel bedrijf achter.

In Amsterdam werken 72 (!) fietshandhavers. Van ‘s ochtends zeven tot ‘s avonds elf uur lopen zij in ploegen over straat. Geparkeerde fietsen die gevaar veroorzaken, gaan meteen het busje in, als een fiets ‘gewoon’ verkeerd gestald is, krijgt de bezitter een uur de tijd. Daarna wordt-ie onverbiddelijk ingeladen en kun je je fiets voor 22,50 ophalen bij het depot (wat maar een op de drie mens..

De meest bijzondere categorie is de fiets die te lang ongebruikt geparkeerd staat. Je doet dan niks fout, maar je staat er dan gewoon te lang en je gebruikt de openbare ruimte als stalling. Zes weken is de limiet. Ze controleren dat door op de onderkant van de achterband met krijt een streep te zetten. En na zes weken wordt gekeken of die streep er nog steeds zit. Zo niet, dan is-ie blijkbaa..