Stel: je werkt twintig uur per week bij een schoonmaakbedrijf. Hiermee verdien je helaas net niet genoeg om rond te kunnen komen. Daarom ga je ook twee avonden per week werken in de bediening van een restaurant. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf is op een goede dag te gast in het restaurant en ziet je daar werken. De volgende dag word je ontboden op het kantoor van het schoonmaakbedrijf. De eigenaar vertelt je dat je niet langer werkzaam mag zijn bij het restaurant, omdat in je arbeidsovereenkomst staat dat je geen betaald werk mag verrichten naast je werk bij het schoonmaakbedrijf. Beduusd vraag jij je af: mag dit zomaar?

Een verbod waarnaar de werkgever in bovenstaand voorbeeld verwijst, wordt meestal aangeduid als een ‘nevenwerkzaamhedenbeding’. Het Nederlandse arbeidsrecht kent – anders dan voor bijvoorbeeld het concurrentiebeding – geen wettelijke regeling voor het nevenwerkzaamhedenbeding. Toch worden dergelijke bedingen op grote schaal opgenomen in arbeidsovereenkomsten. De verschij..

Het antwoord is, zoals zo vaak in het recht, niet eenduidig te geven. Enerzijds kent de grondwet iedere Nederlander het recht toe op een vrije arbeidskeuze. Dat betekent dus dat niet alle nevenwerkzaamheden zonder meer verboden kunnen worden door werkgevers. Tegelijkertijd geldt dat werkgevers een redelijk belang kunnen hebben bij het verbieden van bepaalde nevenwerkzaamheden. En zelfs zonder n..