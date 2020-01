Gematigde Thatcher

We hebben de grenzen van Groot-Brittannië niet eeuwenlang bevochten om ons nu te laten overheersen door een Europese superstaat vanuit Brussel, zei de Britse premier Margaret Thatcher in 1988. De Wereld Draait Door liet er maandag beelden van zien. ‘Europa zal sterker zijn als Frankrijk zichzelf blijft, als Spanje Spanje blijft en Groot-Brittannië Groot-Brittannië, ieder met zijn eigen gewoontes, identiteit en tradities, vervolgde Thatcher. ‘Het zou dwaas zijn ze in een keurslijf van een Europese nationaliteit te persen.’

Veelzeggend waren de kanttekeningen van tafelheer Jeroen Dijsselbloem bij dit oude filmpje. ‘Als je het nu terugziet, denk je: dat is een heel gematigde tekst, daar kan ik eigenlijk een heel eind in meegaan. Toen werd het als een keiharde anti-Europese uithaal gezien’, concludeerde de voormalige PvdA-minister en EU-politicus.

Zo kan het gaan: keihard wordt gematigd. Daar zijn lessen uit te trekken. Of we uitspraken keihard of gematigd vinden, hangt dus niet alleen af van de woorden die zijn gesproken. Tal van factoren spelen een rol: omstandigheden, machtsverhoudingen, belangen en blinde vlekken van mensen. Een andere les: wanneer ‘keiharde’ uitspraken later ‘gematigd’ mogen heten, gebeurt he..