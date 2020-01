Psst: Roze glazuur en gele room

Er zijn vragen waar je in dit leven geen antwoord op krijgt. Hoe je een tompouce eet bijvoorbeeld. Of een moorkop. Je zult beide nooit geserveerd zien worden bij een officiële koninklijke of diplomatieke ontvangst of tijdens de buitenlandweek van een synode. Dat heeft een reden. Een tompouce of een moorkop koninklijk opeten kán niet.

Laat je er intussen niet door weerhouden - ik vind onbeantwoorde vragen of twijfels ook geen reden om te stoppen met leven of met geloven. Als ik een tompouce eet, gaat eerst het dak eraf. Dat eet ik half op, met wat van die gele room eraan. Dan de helft van de room met de bodem. Herhaal dit tot alle laagjes op zijn. Wat de moorkop betreft, heb ik een voorkeur voor zijn geheel in chocola geh..

Danio heeft nu een kwarktoetje in de markt gezet met tompouce-smaak. Dat is een mislukking. Het roze glazuur en de gele room zijn voor elkaar gemaakt, die verschillen moet je vieren, maar niet vermengen. Dan heb je wel antwoord op je vraag, maar het is iets onbestemds, van allebei niks, met hooguit een vaag fruitsmaakje.