De laatste sigarenwinkel van Bussum

De villawijk nabij station Naarden-Bussum is, als voorportaal van een dorp, amper te overtreffen. Hier rookt men een goede sigaar, dat zie je. Knotsen van huizen, stijlvol en vooroorlogs. Ze wemelen van de erkers, zuiltjes, balkons, veranda’s, dakruiters, portaaltjes, serres, overkragende dakranden en geglazuurde sierstenen. Kortom: ‘Attentie Buurtpreventie.’

Verderop, in de Havenstraat, zijn een schoenmakerij, een makelaardij, een frituur en een voormalige stomerij te vinden. En, op de kruising met het Wilhelminaplantsoen, een ouderwetse sigarenwinkel. De etalage is van gelakt houtwerk en gekleurde sierruitjes. FINALE VERKOOP, staat er. Vrijdag valt daar het doek voor Roks Cigars. Na 87 jaar.

Het eerste dat je gewaarwordt, op het klingelen van de deurbel, is de geur. Een zoete bedwelming, die lang vergeten herinneringen wekt. Een lichte, kruidige nevel hangt in grijze, zuurstofarme sluiers tegen het plafond. Het is de twintigste eeuw die daar hangt, met aromatische ondertonen van de jaren dertig. Even doet zich het gemis voelen aan een hoed, om beleefd te kunnen lichten.