Niets is maakbaar

Toenmalig premier Balkenende wist het al: ‘De samenleving laat zich niet maken; de complexe maatschappelijke realiteit is niet dwingend vanuit de overheid te sturen.’ Of dit zijn eigen wijsheid was, of dat hij het had van horen zeggen, dat vertelt de geschiedenis niet.

De legendarische rebbe uit het Poolse Kotzk was de heer Balkenende in ieder geval 150 jaar voor: ‘Toen ik jong was, dacht ik de hele wereld te kunnen veranderen. Wat ouder, besloot ik mij in te zetten voor mijn eigen stadje. Maar ook dat lukte niet. Dus richtte ik mij maar op mijn familie. Aan het einde van het leven werd het mij duidelijk dat de Eeuwige mij alleen maar voldoende krachten ha..

Wereldwijd worden deze uitingen van menselijke beperktheid nog niet helemaal onderkend. Gaat het over oplossingen voor wat er mis is met leven op onze planeet, dan hebben wij het meteen over de grootst mogelijke aanpak die we maar kunnen bedenken.