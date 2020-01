‘Zelluf doen’

Het was in de beginjaren van dit millennium dat ons Zeldenrustige kindertal zodanig was opgelopen dat er een conflict dreigde te ontstaan tussen mijn perfecte, nimmer falende en eeuwig stralende mama-idealisme en de weerbarstige realiteit van de combinatie van kleuters, een peuter en een baby. Het was onze buurvrouw die daar oog voor had, want op zekere dag, een paar weken na de geboorte van onze jongste, hoorde ik beneden zomaar de stofzuiger aangaan, terwijl ik boven met de ene hand de baby in bad deed en met de andere de peuter daarvan probeerde te weerhouden. Deze buurvrouw deed het enig juiste op dat moment, want ik kon niet anders dan huilen van dankbaarheid. Al vaker had ze me haar hulp aangeboden, maar die had ik steeds weer stoer afgewimpeld: ‘Nee joh, het lukt allemaal wel, je hebt het zelf ook druk genoeg.' Zij had in de gaten dat het aanvaarden van hulp een van mijn slechtst ontwikkelde talenten was. Ik wilde alles zelf doen. Altijd.

nooit meer afhankelijk

Ik had nog iets te leren dus. Tegenwoordig ligt in ons gezinshuis dit leerwerk voor mijn voeten, iedere dag opnieuw. Zoals deze. Ik vraag: ‘Wil je wat drinken?’ Zij zegt: ‘Nee hoor, ik pak zelf wel wat.’ Ogenschijnlijk een normale uitspraak, die je evengoed als beleefd of bescheiden zou kunnen duiden. Maar het meisje dat dit uitspreekt, heeft er baat bij om dit te zeggen..