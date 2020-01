Geef vertrouwen

Nogal wat ministers en staatssecretarissen hadden het deze week niet makkelijk. Zo werden Rutte en Blokhuis geconfronteerd met een suïcidale patiënt die al jaren wacht op passende hulp. Een andere staatssecretaris stond oog in oog met boze ouders omdat er voor hun kinderen geen passend onderwijs te vinden is. Rutte sprak ook nog 300 ouders die de dupe waren van het falen van de Belastingdienst. Zij zijn in de schulden gekomen omdat zij ten onrechte beticht werden van fraude. Aangedaan hoorde Rutte hun verhalen aan. Het valt voor ministers en staatssecretarissen niet mee als zij oog in oog staan met de mensen voor wie zij aan het werk zijn. In plaats van dat de door hun ministerie duurbetaalde leerkrachten, jeugdwerkers en belastingmedewerkers weldoen, berokkenen zij burgers schade.

De boosheid van de burgers die de dupe zijn van falende overheidsdiensten, is het topje van de ijsberg. Veel burgers beperken zich tot cynisme en doffe berusting. Van publieke dienstverleners wordt al lang niet veel meer verwacht. Je kunt niet zonder, je hebt ze soms nodig, maar je weet dat je dan te beklagen bent. Gelaten berusten wij in wachtlijsten, ellenlange invullijsten, websites die niet..

wantrouwige overheid