Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten.

Numeri 11 vers 18





Onze bijbelstudiegroep werkt zich door het boek Numeri. Zo kwamen we de kwartels tegen waarmee God Israël voedt. God gebruikt hier omstandigheden. Het kwartelwonder was geen bovennatuurlijk iets, maar een wonder van timing. Een groepslid had het gevoel dat door deze toelichting het wonder kleiner werd gemaakt. Maar de Bijbel kent meerdere soorten wonderen. Wanneer een in de rivier verloren..