Slechts een paar muisklikken naar de perfecte aankoop

‘Sterkte’, zeg ik tegen de vrouw die werkt bij Steps. De winkel sluit binnenkort definitief. Het is de zoveelste kledingzaak die de binnenstad verlaat.

Je kunt het een gewoonte noemen: personeel sterkte wensen en, mits van toepassing, hen bedanken voor hun dienstverlening en uitspreken hoe jammer het is dat hun zaak verdwijnt. Een paar weken geleden nog in een lederzaak die de finale leegverkoop had aangekondigd. Maar de vrouw achter de toonbank bleef star voor zich uitkijken. Ze verguist me tot op het bot, dacht ik toen, zij ziet in mij ha..

Het klopt: ik ben een klant van mijn tijd en internetaankopen zijn mij niet vreemd, hoe bewust ik mij ook ben van de gevolgen. Jawel, voor nieuwe boeken ga ik naar de plaatselijke boekhandel. Dat wordt me makkelijk gemaakt door de vaste boekenprijs – ik hoef mij geen dief van mijn eigen portemonnee te voelen.