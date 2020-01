Schuld gaat niet zomaar weg, die moet ergens heen

Er is een kleurenfilmpje opgedoken van Amersfoort in oorlogstijd. Het duurt nog geen minuut en je ziet geen gezichten. Toch is het uniek, want de stad is goed herkenbaar. Er schuiven stoomtreinen voorbij, met grote rookpluimen. De maker, een Duitse soldaat, heeft de film niet meer opgehaald bij de firma Duiker in Zeist. Waarom is niet bekend.

Kleurenbeelden van die tijd zijn uiterst zeldzaam. Maar heel soms duikt er nog iets wonderbaarlijks op. Zo vond de Amerikaan Glen Kurtz jaren terug een oud filmblik uit 1938, van z’n Joodse grootouders. Hij bracht de rol, die na al die tijd was samengeklit tot één hopeloze chemische klont, naar een laboratorium. Restaureren leek kansloos. ..