Burgerlijkheid is knoeien met de maatstaf door de idealen erbuiten te houden

Bij de plannen van veertien onderwijsorganisaties om het onderwijs opnieuw op de schop te nemen, moest ik denken aan George Puchinger. Puchinger stelde vele interviewbundels samen, en een van die bundels is gewijd aan onderwijsvernieuwing. In 1973 ging Puchinger daarvoor langs bij de minister van Onderwijs, de PvdA’er Jos van Kemenade. ‘Ik zie het onderwijsbeleid de facto als onderdeel van het sociale beleid’, zei hij in dat gesprek. Van Kemenade was een Amsterdamse katholiek die in Nijmegen sociologie studeerde. Na tien jaar ‘onderwijsresearch’ en zitting in ‘ontzettend veel commissies voor onderwijsbeleid’ kon hij in 1973 de praktijk aanpakken. Hij werd, 35 jaar oud, minister voor Onderwijs.

Als PvdA’er vond hij dat onderwijs in dienst moest staan van de ‘wenselijke ontwikkeling van de samenleving’. Dat wilde zeggen: ‘Het onderwijsbeleid moet in de allereerste plaats democratisering tot doel hebben’. Het paradepaardje van alle vernieuwingen moest de middenschool worden: onderwijs ‘dat na het basisonderwijs alle 12- tot 16-jarigen zal omvatten, een schooltype dat dus eigenlijk in..

ontplooiing

Het ging niet alleen om gelijke kansen, maar ook om ‘het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden voor verschillende begaafdheden En om ‘het verbeteren van de mondigheid en de maatschappelijke weerbaarheid van allen, ongeacht hun begaafdheid’. Alle leerlingen hetzelfde onderwijs laten volgen..