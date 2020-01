Drugsmanifest

In mijn achtertuin staat een wietvilla. Krachtdadig optreden van de burgemeester zorgde ervoor dat het pand aan de Amersfoortsestraatweg 89A nu hermetisch is afgesloten. De 942 hennepplanten zijn vernietigd. De kwekers zijn opgepakt.

In mijn voortuin staat een coffeeshop. In een straatje dat ik het liefst niet in loop of fiets. Er staan opgevoerde BMW’s op een nabijgelegen parkeerterreintje. Boomlange jongens lopen af en aan. Een beveiliger staat voor de deur. Alles gereguleerd, problemen lijken er niet te zijn; ja achter de voordeur in de gezinnen misschien.

Het meest doeltreffende experiment lijkt me om wagentjes met voorraden van de wietvilla naar de coffeeshop te laten rijden. Of een ondergrondse transportband aan te leggen. Superveilig, heel efficiënter en bovendien goedkoop. Dichter bij de bron kun je niet komen. Of zijn geïmporteerde drugs kwalitatief beter dan die uit de vochtige kelder van een villa? D66 mag het zeggen.