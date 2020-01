Een groene fluim

De R is in de maand. Op het spreekuur zie ik veel hoesters en proesters, patiënten met een luchtweginfectie. Aan de huisarts de taak om het juiste advies te geven. Rekening houdend met de ernst van de klachten en de kwetsbaarheid van de patiënt. Laveren tussen pluis en niet pluis. Een luchtweginfectie is immers een potentiële killer. Daarom is het belangrijk onderscheid te maken tussen een virale en een bacteriële ontsteking. Bij een virus moet je het gedoe immers uitzitten. Een bacterieel infect behandelen we echter met antibiotica. Een kuur.

Veel patiënten komen voor een kuurtje. Frappant dat verkleinwoordje. Alsof het gaat om een onschuldig pilletje. Terwijl onterecht antibioticagebruik resistentie in de hand werkt. Een sterk onderschat gevaar voor de volksgezondheid. Daarom moet de dokter zijn werk goed doen en is niet de wens van de patiënt leidend. Best practice dus!

Best practice is gebaseerd op evidence, op wetenschappelijke inzichten. Dat is al eeuwenlang de basis van de geneeskunde. Tenminste, voor zover er bewijs is van werkzaamheid. Ons kennen is bescheiden. Want op basis van welke bevindingen kies ik voor een kuur? Het algeheel ziek zijn, de ernst van de klachten, aanwezigheid van benauwdheid, de kleur van de fluim; een combi van fact..